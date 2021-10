Minecraft, tutte le novità dall'evento Minecraft Live

L'evento Minecraft Live dedicato a Minecraft ha alzato il sipario su quello che sarà il futuro del videogioco di Microsoft, svelando in anticipo gran parte delle novità che caratterizzeranno il 2021 e il 2022 del celebre titolo a cubetti.

L'appuntamento ha anzitutto stretto l'obiettivo sul Wild Update, una massiccia iniezione di contenuti destinata a rendere qualsiasi esperienza in Minecraft ancora più profonda, aggiungendo nuovi biomi e nuovi animali, nuove meccaniche e diverse migliorie al design di funzionalità già esistenti. Se paludi e mangrovie andranno ad arricchire la superficie, nelle profondità delle mappe sarà anche disponibile Deep Dark, un'aggiunta sotterranea dai toni decisamente più oscuri e misteriosi.

Il nuovo bioma della foresta di betulle.

Rimane invece previsto per la fine dell'anno Caves & Cliffs, un altro importante aggiornamento che vedrà modificata la struttura delle mappe generate aggiungendo dislivelli decisamente maggiori rispetto al passato, introducendo di fatto montagne e scogliere che si apriranno su vene minerarie nascoste e caverne precedentemente inaccessibili.

Oltre alle modifiche al gioco base, gli sviluppatori hanno anche condiviso una serie di novità riguardo l'accessibilità di Minecraft, come ad esempio l'inclusione delle versioni JAVA e Bedrock su Xbox Game Pass PC, e altre novità legate all'universo del titolo, come ad esempio il futuro di Minecraft Dungeons.

Di seguito potete trovare tutti i dettagli di ciascun aggiornamento svelato al Minecraft Live:

Minecraft "Wild Update"

In arrivo nel 2022

L'ultimo aggiornamento celebra la natura selvaggia dell'Overworld di Minecraft rendendo l'esplorazione, l'interazione e la vita nella natura selvaggia un'esperienza ancora più bella, coinvolgente e varia. L'aggiornamento aggiunge più profondità al gameplay con nuove meccaniche e un focus sulla qualità del design per le funzionalità esistenti.

I tre biomi principali di Wild: bosco di betulle, palude e mangrovie.

Caratteristiche principali:

Le aggiunte al bioma della palude includono rane e uova di rana, barche con casse e mangrovie. Inclusa anche la rigenerazione degli alberi, perché i giocatori potranno raccogliere i semi dagli alberi e ripiantarli sott'acqua.

La palude di mangrovie sarà un nuovo bioma unico con un suolo coperto di fango e mangrovie in crescita, praticamente un ibrido fra la normale palude e la giungla di mangrovie.

I blocchi di fango, che si trovano naturalmente nella palude di mangrovie, possono essere creati dalla terra mentre l'argilla può essere creata dal fango. L'uso diacqua su un blocco di terra lo trasformerà in fango, e mettendo il blocco di fango su una pietra bagnata lo si trasformerà in argilla. Camminare sul fango, inoltre, farà affondare leggermente il giocatore.

Una vista notturna della palude.

Deep Dark

In arrivo insieme al Wild Update

Durante l'evento è stato annunciato che Deep Dark e il Warden, inizialmente previsti per il 2021, arriveranno invece insieme al grosso Wild Update del 2022.

Ecco come si presenterà il Deep Dark.

Caratteristiche principali:

Il nuovo nemico Warden, precedentemente annunciato a Minecraft Live 2020

Blocchi skulk, catalizzatore skulk e altre novità.

Lo Shrieker, che sarà legato al Warden

Nuovi forzieri dotati di bottino speciale che si trovano solo nel bioma del Deep Dark

Uno sguardo agli Shrieker.

Caves & Cliffs

In uscita entro la fine dell'anno

Scala montagne più alte e ampie, porta alla luce grotte elaborate ed estrai grandi vene di minerali. Scopri due nuovi biomi dedicati interamente agli interni delle grotte. Spingi i confini con l'aumento dell'altezza del mondo e attraversa il terreno aggiornato. Illumina il tuo mondo con le candele, quindi inseriscine una in una torta per festeggiare il tuo essere diventato un esperto speleologo o un maestro alpinista!

Sarà così un mondo generato con Caves and Cliffs.

Le caratteristiche principali, precedentemente annunciate, includono:

Aumento dell'altezza del mondo sia nell'Overworld che nella parte sotterranea

Candele

Grotte lussureggianti

Grotte gocciolanti

Aumento delle dimensioni delle vene minerarie

Pacchetto Minecraft Xbox Game Pass per PC

Lancio il 2 novembre

Minecraft (Bedrock) e Minecraft: Java Edition arriveranno su Game Pass per PC a novembre. Questa è la prima volta che Java Edition e Bedrock saranno raggruppati in un unico launcher per PC con un singolo accesso MSA per un'esperienza di gioco ottimizzata. Ciò significa che i giocatori possono accedere a entrambe le versioni del gioco per un prezzo di abbonamento, incluso il cross-play Bedrock tra PC, console e dispositivi mobile.

Minecraft Dungeons: Avventure Stagionali

In arrivo questo dicembre

Le avventure daranno il via ai contenuti stagionali di Minecraft Dungeons.

Nelle nuove avventure stagionali i fan potranno completare le sfide settimanali per guadagnare punti avventura e ricompense lungo un percorso di progressione stagionale. Le ricompense includono nuove skin, mantelli, animali domestici, emote dei personaggi e tante altre novità. La prima stagione si chiamerà "The Cloudy Climb" e introdurrà la nuova funzionalità Tower e l'Adventure Hub, entrambi in arrivo durante le festività natalizie.

Insomma, Minecraft tornerà ad essere protagonista con tantissime novità pensate per intrattenere tutti gli appassionati nel lungo periodo. Il videogioco più giocato del mondo ha già infranto un'immensa serie di record, ma gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di fermarsi; ora abbiamo scoperto cosa ci aspetta da qui alla fine del 2022, ma chissà quali altri aggiunte andranno a completare il mosaico di Mojang, che è determinata a portare ancora più in là la leggenda di Minecraft.