Videogiochi mobile, arriva un titolo in collaborazione con l'OMS per una maggiore consapevolezza sui vaccini

È stato pubblicato un gioco mobile a supporto della consapevolezza sui vaccini anti COVID-19, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo scopo del gioco, sviluppato dai finlandesi Psyon Games, è quello di aumentare la comprensione dei giovani sul Coronavirus e delle vaccinazioni in modo divertente.

Oltre all'OMS, il gioco che si chiama Antidote COVID-19 e la relativa campagna sono supportati dall'Unicef. Il motto del gioco è "I Am The Shield", suggerendo che qualsiasi decisione di farsi vaccinare contro il Coronavirus è una parte importante per arrivare all'immunità di gregge. Il gioco è ispirato alla serie animata "Siamo Fatti Così", un'avventura all'interno del corpo umano.

Il giocatore è uno scienziato che dirige le cellule del sistema immunitario per sconfiggere il Coronavirus e altri agenti patogeni. Raccoglie così punti per sviluppare vaccini che sono l'unico modo per porre fine a una pandemia. "Il gioco e la campagna sono progettati per consentire alle persone di assorbire contenuti scientifici difficili e proteggersi da informazioni inesatte", afferma Andy Pattison, Team Lead, Digital Channels presso l'OMS.

Antidote COVID-19 è attualmente disponibile su iOS ed Android.

Fonte: Eurogamer