Videogiochi mobile da record, nel 2021 i giocatori hanno speso ben $116 miliardi

Secondo le nuove statistiche mobile di App Annie, il mercato dei giochi mobili ha battuto numerosi record nel 2021, tra cui un enorme aumento della spesa per app, del tempo di gioco e altro ancora. Come spiega il rapporto State of Mobile 2022, nel 2021 sono stati spesi 116 miliardi di dollari in totale per i giochi mobile, mentre la spesa totale degli app store è stata di 170 miliardi di dollari nel 2021, con un aumento del 19% dal 2020.

Nel 2021, sembra che Roblox abbia raggiunto il numero uno per la spesa dei consumatori, seguito da Genshin Impact. Per quanto riguarda gli utenti attivi mensili, PUBG Mobile ha preso il primo posto, con Roblox al secondo, seguito da Candy Crush, Free Fire e Among Us.

Inoltre, "più tempo che mai" è stato dedicato alle app mobile, raggiungendo 4,8 ore per utente al giorno nei principali mercati mobile first. Il rapporto indica anche che i servizi mobile rimangono molto richiesti con i consumatori globali che scaricano oltre 435.000 app al minuto, mentre la pubblicità di app mobile è sulla buona strada per raggiungere i 350 miliardi di dollari nel 2022, dopo aver superato i 295 miliardi di dollari nel 2021.

All'inizio di questa settimana, l'editore Take Two ha acquistato la società di giochi per dispositivi mobili Zynga per l'incredibile cifra di 12,7 miliardi di dollari, l'acquisizione di videogiochi più costosa di tutti i tempi.

Fonte: Eurogamer