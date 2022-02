Videogiochi e muri invisibili: alcuni esempi creativi in una simpatica clip

Durante la creazione di un gioco, lo studio di sviluppo utilizza tutte le conoscenze che ha per confezionare un prodotto giocabile per gli utenti. Nel mondo dei videogiochi l'ambientazione varia a seconda del genere sviluppato e, per molti mondi aperti, ci sono anche titoli che invece limitano l'esplorazione dei giocatori creando ad esempio dei muri invisibili.

Una breve clip condivisa su Reddit dall'utente DevGJewel mostra alcuni degli escamotage più creativi usati per delimitare i giochi con dei muri invisibili. La clip prende in esame alcuni titoli usciti qualche tempo fa ed è molto interessante poiché si riesce a capire fin dove l'esperienza e la fantasia degli sviluppatori può arrivare.

Tra i giochi condivisi possiamo trovare ad esempio Crysis Remastered dove il 'muro invisibile' nel mare altro non è che uno squalo che nuota in tondo al giocatore. Il videogioco de I Griffin uscito nel 2006 invece ci mostra come un mimo sia lì a delimitare lo spazio fin dove si può arrivare. Ci sono diversi esempi davvero molto ingegnosi e potete visualizzarli di seguito.

Questi sono solo alcuni dei giochi che utilizzano queste simpatiche ma geniali meccaniche. Insomma, gli sviluppatori pensano proprio a tutto!

Fonte: Reddit