Videogiochi e pensionati: sito cerca una persona anziana che giochi a Fortnite e guardi Netflix dietro pagamento

A chi non piacerebbe essere pagato per giocare a Fortnite e per guardare Netflix? Ebbene il sogno può diventare realtà, ma solo per un...pensionato! Il sito Money.co.ok sta cercando una persona in pensione che, dietro pagamento, passi il suo tempo a giocare e guardare serie TV.

Il motivo? Il sito sta cercando di testare gli hobby quotidiani dei giovani e per fare ciò un pensionato verrà scelto per svolgere alcuni semplici compiti quotidiani che, come dice la descrizione, non porteranno via molto tempo. Ma cosa deve fare la persona scelta per questo interessante lavoro? Ecco una lista di punti che dovrà portare a termine.

TikTok: guardare un'ora al giorno per una settimana e creare tre post

Instagram: creare un account e condividere le immagini quotidiane del pasto preferito

Netflix: guardare un episodio al giorno di una selezione di programmi popolari (ad es. Bridgerton, Squid Game, You o Selling Sunset)

Videogiochi: giocare a un videogioco ogni giorno (verranno forniti console e giochi come Fortnite)

Vlog: per provare la vita di un giovane YouTuber, dovrà essere registrata la propria esperienza e pensieri su ogni attività in modo da creare appunto un vlog

Cosa otterrà la persona scelta? Innanzitutto console e giochi a titolo gratuito, abbonamento a Netflix e, forse cosa ancora più importante, un pagamento di 500 sterline. Come abbiamo detto questa ricerca è volta solo ai pensionati presenti nel Regno Unito, ma se per caso ne conoscete qualcuno, potete fargli compilare il form che trovate cliccando qui.