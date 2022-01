'I videogiochi play-to-earn tra criptovalute e blockchain saranno il 90% del mercato entro 5 anni'

Alexis Ohanian è uno dei co-fondatori di Reddit, considerato il più grande forum di discussione su Internet, ed è molto entusiasta del futuro dei giochi play-to-earn basati su NFT e criptovalute.

Appassionato di questa tecnologia crede che non ci vorrà molto prima che i giochi di questo stile dominino completamente l'industria dei giochi. In un'apparizione sul podcast Where it Happens, Ohanian ha affermato che la stragrande maggioranza dei titoli dovrebbe adottare con successo il modello entro 5 anni. Perché ciò avvenga, però, sarà necessario che gli sviluppatori valutino correttamente le ricompense che dovrebbero offrire, in modo da valorizzare il tempo dedicato dai giocatori.

"Il 90% delle persone non giocherà a un gioco a meno che non sia adeguatamente valutato per quel periodo di tempo", ha spiegato Ohanian. "Tra cinque anni, si apprezzerà davvero il tempo in modo appropriato, e invece di essere raccolto dalla pubblicità, giocare ad un gioco equivalente sarà altrettanto divertente, ma si guadagnerà davvero valore e sarete voi a raccoglierne i frutti".

Oltre a prevedere un cambiamento importante per il panorama globale del gioco, il co-fondatore di Reddit crede che assisteremo a una rapida transizione verso un'economia decentralizzata. Crede che, presto, la maggior parte delle persone farà parte di un'organizzazione autonoma decentralizzata (OAD), che si organizzerà attorno a un obiettivo comune.

Fonte: Gamespot