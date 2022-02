Videogiochi Soulslike: come possono essere più accessibili?

Come sappiamo i titoli Soulslike sono conosciuti per il loro ampio livello di difficoltà. Per alcuni giocatori, la mancanza di opzioni di accessibilità rende questi titoli impossibili da giocare. Ma per SlightlessKombat, streamer di Twitch e consulente per l'accessibilità, un gioco Soulslike con determinate opzioni potrebbe abbattere queste barriere.

"Ciò che i titoli Soulslike chiedono ai giocatori sono possibili con le corrette implementazioni di accessibilità", ha affermato. "Penso che un gioco Souls accessibile sia del tutto possibile. Quello che mi affascina sempre, però, è il motivo per cui non abbiamo ancora visto un gioco mainstream accessibile nel genere, anche un proof of concept a scorrimento laterale sarebbe un inizio solo per dimostrare che potrebbe essere fatto".

Per SlightlessKombat, che non ha mai potuto giocare ad un titolo Soulslike con le giuste opzioni questi titoli sarebbero praticamente accessibili a tutti. "Con il numero di revisioni, conversioni e simili, ipotizzo che sia possibile, basterebbe un team di creatori di mod con una profonda conoscenza del gioco e consulenti disabili per farlo funzionare".

(2/) The things Souls games ask of players (parrying, dodging, learning attack patterns, navigating through areas... All are possible with the correct #accessibility implementations. Along with narrated menus and UI, I think an accessible Souls game is entirely possible. — SightlessKombat, #accessibility consultant (@sightlessKombat) February 22, 2022

Entrando più nel dettaglio, il consulente spiega come potrebbe essere sviluppato un gioco di questo tipo. SightlessKombat menziona quattro aree chiave che i giochi Souls richiedono ai giocatori: parare, schivare, apprendere schemi di attacco e navigazione. Questi elementi possono variare a seconda del gioco e, naturalmente, le esigenze di accessibilità dei giocatori variano da persona a persona. Ma in generale, alcune funzionalità chiave di accessibilità potrebbero essere implementate per aiutare con ciascuna.

"La navigazione è probabilmente l'elemento più complesso da implementare, a meno che non venga tenuto conto del primo momento possibile dello sviluppo", afferma SightlessKombat. "L'elemento chiave per far funzionare bene queste funzionalità, tuttavia, è assicurarsi che tengano adeguatamente conto del percorso e dei percorsi che il giocatore può percorrere attraverso livelli o aree. Con i Soulslike così aperti ed esplorabili, potrebbe sembrare un compito arduo, ma anche avere la possibilità di impostare punti personalizzati potrebbe anche essere una risposta a questo. Inoltre, la descrizione audio potrebbe aiutare non solo a consentire la comprensione della disposizione dell'area, ma anche a dare un'idea dell'atmosfera e dell'estetica visiva, che è ciò su cui molte persone sembrano prendere da questi titoli e su cui si concentrano".

Per quanto riguarda il combattimento, il consulente si focalizza sui segnali audio: "Il più grande elemento di accessibilità al combattimento in realtà non è una caratteristica diretta, ma un pezzo di design inclusivo sotto forma di segnali audio adatti e di facile comprensione. Ad esempio, quando un nemico esegue una combo contro un singolo attacco o un'area di effetto, ognuno dovrebbe giocare abbastanza in modo diverso da poter imparare il pattern sonoro mentre si gioca".

Per quanto riguarda lo schivare, il feedback tattile potrebbe essere di grande aiuto per i giocatori. "La cosa importante della schivata di cui la maggior parte dei giochi non tiene conto è trasmettere tramite audio, tattile o entrambi le direzioni (se presenti) in cui sei libero di muoverti", afferma SightlessKombat.

Infine c'è la navigazione nei menu: "Selezionare l'opzione desiderata, sia durante la creazione del personaggio, durante una decisione, o anche solo per abbassare la musica in un gioco sono tutte cose che sarebbero completamente possibili senza l'assistenza della vista, se solo i giochi avessero menu o narrazione dell'interfaccia utente tramite testo all'implementazione del parlato. Per fortuna, abbiamo visto che è diventato gradualmente più comune, ma sfortunatamente, tra gli altri elementi, non sembra aver ancora raggiunto il genere Souls".

Insomma, come riporta il consulente, i modi per rendere accessibile un gioco Soulslike ci sono; sta nello studio di sviluppo decidere di implementarli o meno.

