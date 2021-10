Videogiochi in pesante calo dopo il boom della pandemia? La crescita di utenti cala nettamente negli USA

La pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto molto forte su numerosi settori di economia e industria, per non parlare della nostra vita quotidiana. Un settore però in cui è stata "causa" di crescita è stato proprio quello del gaming che, con i numerosi lockdown in giro per il mondo, ha ampliato notevolmente la propria utenza.

Moltissime persone hanno iniziato a dedicarsi ai videogiochi, anche come strumento sia di divertimento, che di distrazione ma anche e soprattutto di socialità. Questo è stato molto evidente negli Stati Uniti in cui, secondo le ricerche di mercato dell'NPD Group, il 2020 ha visto la percentuale di americani giocatori salire dal 73% al 79%. Quest'anno però, con un lento ritorno alla normalità, questa crescita si è "fermata" al 76%.

Nonostante questo però sembra che gli Americani non abbiano intenzione di smettere di spendere soldi in videogiochi, visto che, sempre secondo il report, per i primi 6 mesi del 2021 la spesa è salita addirittura del 35% rispetto all'anno precedente.

Inoltre, anche la media del tempo speso a videogiocare è ulteriormente aumentata, fino ad arrivare quest'anno a 16,5 ore a settimana (rispetto alle 14,8 del 2020).

Insomma, nonostante ci sia stato un piccolo freno nella crescita di utenza, l'industria videoludica è più fiorente che mai, dimostrando di essere uno dei settori più soliti e redditizi del panorama mondiale.

Fonte: gamesindustry