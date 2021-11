Viva Pinata compie 15 anni: il gioco di Rare ricordato dal suo peculiare spot pubblicitario

Viva Pinata, il gioco di simulazione della vita sviluppato da Rare compie 15 anni. Si tratta di un classico tra i fan con il suo stile eccentrico e ricco di umorismo, ricordato anche per il suo particolare spot pubblicitario andato in onda per la sua pubblicazione.

Rare e Microsoft avevano pianificato di costruire un franchise attorno a Viva Pinata, non solo con giochi ma anche con una serie di cartoni animati. Hudson Horstachio, una pentolaccia a forma di cavallo, sarebbe stata l'icona di questo franchise. Anche lo spot pubblicitario pubblicato vedeva un cavallo pentolaccia come personaggio principale che cercava di non essere fatto a pezzi durante una festa di compleanno.

Lo spot di per sé non aveva assolutamente nulla a che fare con il gioco, visto che non tentava nemmeno di spiegare cosa fosse. Simile a The Sims, Animal Crossing e Harvest Moon, permetteva al giocatore di creare, in un trascurato appezzamento di terreno, un bellissimo giardino. Lo sviluppo di questo giardino permetteva terreno e piante per attrarre adeguatamente delle pentolacce animate.

Dopo Viva Pinata è stato sviluppato Viva Pinata: Trouble in Paradise, un semi-sequel che per lo più ha perfezionato alcune delle meccaniche e la progressione del primo gioco. In seguito c'è stato spazio anche per Pocket Paradise per Nintendo DS e Party Animals. Passati anni la serie è caduta nel dimenticatoio, ma è possibile provare questo gioco all'interno della collezione Rare Replay su Xbox Game Pass.

Fonte: Gamespot