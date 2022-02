Voice of Cards The Forsaken Maiden, annunciata l'uscita dello spin-off RPG card game targato Yoko Taro

A sorpresa, Square Enix ha annunciato lo sviluppo di Voice of Cards: The Forsaken Maiden, un nuovo capitolo del gioco di carte sviluppato da Yoko Taro. Non si tratta di un sequel diretto, ma piuttosto di uno spin-off, quindi non sarà necessario aver portato a termine il titolo originale. Comunque sia, questa avventura può essere goduta dal 17 febbraio su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Oltre a Yoko Taro, direttore creativo e capo della saga NieR, lo studio vede la partecipazione del compositore Kiichi Okabe, oltre alla produzione esecutiva di Yosuke Saito e ai design di Kimihiko Fujisaka. L'argomento sarà incentrato su una serie di isole che affrontano la reale possibilità di una catastrofe, la loro stessa distruzione.

The Forsaken Maiden è stato costruito su un sistema di carte, che vedrà ancora una volta un game master. Square Exix ha sottolineato nel tweet di annuncio che si tratta di un prodotto "indipendente" pensato sia per i "nuovi e vecchi fan" del brand. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Yoko Taro è diventato una figura importante nel settore dei videogiochi, soprattutto in seguito al successo di NieR: Automata, un videogioco sviluppato da Platinum Games per PS4, sebbene abbia successivamente avuto adattamenti per console Xbox e PC.

