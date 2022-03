Voidtrain arriverà su Xbox Series X|S nel corso del 2022, annuncio all'ID@Xbox

Il particolare Voidtrain è pronto a fare il suo debutto su Xbox Series X|S, come annunciato con uno specifico trailer all'ID@Xbox Showcase. Alla guida di un treno interdimensionale, si sarà protagonisti all'interno di un universo misterioso, popolato da strane creature e in cui sarà fondamentale costruire e potenziare un treno in grado di affrontare qualunque avversità. Questa la sinossi:

"Giochi nei panni di meccanici caduti in un nuovo mondo con proprie regole e leggi. Scoprilo, impara a sopravvivere, esploralo. Immergiti in una nuova incredibile avventura. Lungo la strada incontrerai creature stravaganti, molti segreti, enigmi e sfide. Raccogli risorse per creare oggetti e strutture utili che aiutano nella tua sopravvivenza. Personalizza il treno nel modo che preferisci, mentre ti avventuri tra i fantastici mondi di Voidtrain."

Sviluppato da Nearga, Voidtrain arriverà sulle nuove console Xbox nel corso di quest'anno.