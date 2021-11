Volt è il misterioso progetto di Hangar 13 cancellato da Take-Two dopo aver speso più di $53 milioni

I report sugli utili di Take-Two hanno mostrato che la società ha annullato un progetto non annunciato che era in sviluppo presso Hangar 13, lo studio di Mafia 3 che fa parte dell'etichetta editoriale 2K Games.

Bloomberg riferisce che al gioco, già comparso questa estate, è stato dato il nome in codice "Volt" ed era in sviluppo dal 2017.

I report sui guadagni rivelano anche che Take-Two aveva già speso 53 milioni di dollari per "Volt" prima di cancellarlo. Tuttavia, nonostante l'ingente spesa di Take-Two, la società non pensava più che il gioco valesse le risorse per la sua realizzazione, quindi è stato cancellato. Si dice anche che lo sviluppo del gioco abbia avuto problemi tecnici e che il COVID-19 ha reso la produzione più difficile.

Volt was a new IP - rumors of Hangar 13 making a Mafia 4 were always false, aside from their early attempts in 2016-2017 (read this article for more: https://t.co/AzNQVoM2FF) — Jason Schreier (@jasonschreier) November 3, 2021

"Volt" è stata segnalata come una nuova IP, piuttosto che come parte di una IP esistente di Hangar 13. Hangar 13, come detto, è lo studio responsabile della serie di giochi Mafia, con il team che ha lanciato Mafia: Definitive Edition nel 2020.

Secondo alcuni rumor Volt avrebbe unito un gameplay vicino ai Saints Row ad atmosfere e setting cari ai miti di Cthulhu.

Non è stato rivelato molto altro su "Volt" da Take-Two, con la società che è stata molto silenziosa su ciò che doveva essere questo progetto.

Fonte: Gamepur.