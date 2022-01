VR e Metaverso sono già realtà in un allevamento di mucche che sa leggermente di distopia

In Turchia, un allevatore ha iniziato a usare headset per realtà virtuale su alcuni dei suoi bovini per vedere se gli animali producono più latte quando credono di essere in un bel campo soleggiato.

I primi risultati dell'esperimento sono positivi, ma vedere una mucca che vive nel metaverso in modo che possa produrre più latte per gli umani potrebbe risultare piuttosto strano.

Come riportato da The Sun e dal notiziario turco Anadolu Ajansi, le mucche VR alias cybercow sono di proprietà di Izzet Kocak, un allevatore di bovini che vive ad Aksaray, in Turchia.

Poiché il bestiame è intrappolato al chiuso durante i rigidi inverni, l'idea era quella di utilizzare la realtà virtuale per indurre le mucche a pensare di essere effettivamente all'aperto. La speranza: sarebbero più felici e produrrebbero più latte.

Secondo quanto riferito, i visori VR sono stati testati per la prima volta a Mosca prima di raggiungere la Turchia e sono stati sviluppati in coordinamento con i veterinari per garantire che le mucche fossero al sicuro. Finora Kocak ha utilizzato i dispositivi VR su due mucche e i risultati sono positivi. Secondo Kocak, la produzione di latte delle mucche è passata da 22 litri a 27 litri al giorno.

"Stanno guardando un pascolo verde e questo dà loro una spinta emotiva", ha spiegato Kocak. "Sono meno stressate". Apparentemente, i risultati sono così positivi che Kocak è entusiasta di espandere il suo esperimento e prevede di acquistare e installare altri 10 headset.

Fonte: Kotaku.