Wanted Dead, il titolo action da ex sviluppatori di Ninja Gaiden ha un nuovo trailer ufficiale

Wanted: Dead è un gioco d'azione in terza persona che promette adrenalina e sangue. Il team di sviluppo formato da ex membri di Ninja Gaiden durante l'evento South by Southwest 2022 ha pubblicato un nuovo trailer.

Il titolo ci colloca nella meravigliosa Hong Kong, anche se questa volta ci viene presentato uno scenario leggermente diverso dal solito. Questa città è piena di oscurità e pericoli che i giocatori dovranno affrontare con le armi e abilità per sopravvivere. I giocatori vestiranno i panni del tenente Hannah Stone, il capo di una forza speciale chiamata Zombie Unit. Come combattente d'élite avrete anche la possibilità di decidere le vostre azioni.

Wanted: Dead offre la possibilità di riempire la città di proiettili o, al contrario, di smembrare i nemici grazie alle armi da mischia, come una katana. Senza ulteriori indugi vi lasciamo alla visione del trailer.

Wanted: Dead non ha ancora una data di uscita specifica, ma dovrebbe uscire quest'anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.