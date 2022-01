Warcraft III Re-Reforged è una mod di un fan che sembra incredibilmente migliore del remaster di Blizzard

Warcraft 3: Re-Reforged è una mod della campagna creata dai fan per Warcraft 3: Reforged che sembra offrire ai fan l'esperienza rimasterizzata che Blizzard non ha mai realmente offerto.

Come riportato da Ars Technica, il progetto fan-made - ad opera del modder InsaneMonster - ha recentemente ricevuto un aggiornamento piuttosto sostanziale dopo il suo lancio iniziale di un anno fa.

La stessa mod cerca di migliorare la versione poco brillante di Warcraft 3: Reforged da parte di Blizzard offrendo filmati migliorati, informazioni più dettagliate e una serie di altre modifiche per dare al gioco un aspetto estetico più completo, cosa che i fan si aspettavano di ottenere già la prima volta.

Mentre il progetto supportato su Patreon di InsaneMonster aveva già aggiunto il prologo della campagna, l'ultimo aggiornamento porta il numero totale di capitoli giocabili a dieci.

Nel rilanciare una serie di capitoli del gioco, la mod apporta una serie di modifiche tra cui angoli di ripresa dinamici personalizzati, che sono integrati sia nei filmati di fine missione che nelle conversazioni dei personaggi a metà campagna. Questi angoli di ripresa sono progettati per replicare i filmati promessi quando il gioco è stato annunciato per la prima volta, ma non si sono mai concretizzati.

I giocatori che si lanciano in Warcraft 3: Re-Reforged noteranno anche un certo numero di mappe e missioni "remixate", oltre a vedere le modifiche apportate agli script dell'IA del gioco, ai livelli di difficoltà, ai popup di informazioni e indicatori di missione sullo schermo e una gamma più ampia di supporto linguistico.

A differenza degli sforzi del modder, è sicuro affermare che il lancio ufficiale di Blizzard di Warcraft 3: Reforged non è stato esattamente ben accolto. Dopo l'uscita del gioco, i fan hanno ampiamente criticato il remaster, sostenendo che ciò che lo studio aveva prodotto non era quello che era stato promesso.

Fonte: IGN.