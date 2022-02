Warcraft Mobile sta per arrivare, c'è l'annuncio di Blizzard

Lo scorso anno Activision Blizzard aveva rivelato che diversi giochi per dispositivi mobile Warcraft free-to-play erano in fase di sviluppo. Ora, in un rapporto trimestrale sugli utili, la società ha affermato che almeno uno di questi giochi sarà rilasciato quest'anno.

"Blizzard sta pianificando nuovi contenuti sostanziali per il franchise di Warcraft nel 2022, comprese nuove esperienze in World of Warcraft e Hearthstone, e per la prima volta i nuovissimi contenuti mobile di Warcraft per i giocatori", ha affermato. Il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha affermato in precedenza che i giochi per dispositivi mobili free-to-play "creeranno opportunità sia per i giocatori esistenti che per i nuovi fan di vivere l'universo di Warcraft in modi completamente nuovi".

Attualmente l'unico gioco mobile dell'universo Blizzard è Hearthstone, lanciato nel 2014, ma si tratta di un gioco di carte, totalmente diverso dall'esperienza RPG che può offrire World of Warcraft o dalla strategia in tempo reale dei primi tre giochi di Warcraft.

Tra gli altri giochi per dispositivi mobile, ricordiamo che Blizzard sta lavorando a Diablo Immortal, che dovrebbe arrivare quest'anno.

