Warcraft Mobile sta per arrivare. Ecco la data del reveal

Blizzard ha pubblicato un aggiornamento riguardante i suoi franchise di World of Warcraft e Hearthstone.

Per l'occasione, la compagnia ha rivelato che il gioco mobile ambientato in World of Warcraft, confermato lo scorso mese, sarà il protagonista di un reveal tra pochi mesi.

Attraverso un tweet dell'account Twitter ufficiale di World of Warcraft, è stato annunciato che il reveal di Warcraft Mobile è in programma per il mese di maggio.

Oltre a questo, Blizzard rivelerà una nuova espansione di World of Warcraft il 19 aprile, mentre il team di sviluppo di Hearthstone fornirà i dettagli sulla prima delle tre espansioni in arrivo quest'anno nel gioco il 15 marzo.

The next expansion is on the horizon.



Join us. April 19.



? https://t.co/u5mEMf2WYj pic.twitter.com/dOIyAFBjcM — World of Warcraft (@Warcraft) March 7, 2022

Blizzard ha tradizionalmente distribuito una serie di aggiornamenti alla BlizzCon ogni novembre, ma l'evento è stato annullato negli ultimi due anni a causa del Covid-19. All'inizio di quest'anno era previsto lo svolgimento di uno show ibrido che mescolava la formula della BlizzConline di febbraio 2021 "con piccoli incontri di persona", ma questi piani sono stati annullati anche a seguito di discriminazioni sessuali e rivelazioni di molestie che hanno offuscato la reputazione della compagnia.

Fonte: Twitter.