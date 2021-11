Warframe 'La Nuova Guerra', la più grande espansione narrativa del titolo ha data di uscita, trailer e tanti dettagli

Il 15 dicembre l'attesa finirà per tutti i fan di Warframe che attendono La Nuova Guerra, la più grande espansione narrativa del titolo fino a ora. Questo grosso contenuto arriverà su tutte le piattaforme, dunque PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e ovviamente PC.

La Nuova Guerra vedrà emergere la crescente minaccia dei Sentient, con le loro forze impiegate sul Sistema di Origine in cerca di vendetta contro ogni creatura vivente al suo interno. La Nuova Guerra vedrà i giocatori controllare per la prima volta nuovi personaggi giocabili in una narrazione suddivisa in tre atti.

"Come i giocatori hanno atteso a lungo questo momento epocale per Warframe, anche noi del team di sviluppo[Digital Extremes] eravamo ugualmente trepidanti di arrivare al giorno in cui gli utenti avrebbero potuto provare la profondità emotiva e l'azione de La Nuova Guerra che abbiamo creato per loro," ha dichiarato Rebecca Ford, Direttrice della Community e Live Operations. "Non vediamo l'ora di prendere parte a La Nuova Guerra insieme ai nostri giocatori e consegnare a tutti la continuazione della storia di Warframe su cui abbiamo costruito ed espanso. Il futuro è radioso, Tenno."

Fonte: gamepur.com