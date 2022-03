Warhammer 40.000 Darktide ora ha una data di uscita ufficiale

Warhammer 40.000: Darktide ha ora nuova data di uscita, poiché il gioco basato sul popolare franchise da tavolo verrà lanciato il 13 settembre. Originariamente programmato su Xbox Series X|S e PC nel 2021, lo sviluppatore Fatshark ha rinviato il gioco l'anno scorso in modo da poter dedicare più tempo per apportare modifiche.

Warhammer 40,000: Darktide è un gioco d'azione cooperativo per quattro giocatori ambientato nella città formicaio di Tertium, in cui dovrete combattere con i vostri amici contro orde di nemici mentre usate un combinazione di armi a distanza e da mischia.

Le cose naturalmente si complicano in ogni missione, mentre cercherete di sradicare le forze demoniache del caos dalla cittadinanza locale con l'aiuto di attrezzature per l'esorcismo. Qui di seguito potete dare un sguardo al trailer che è stato pubblicato per l'occasione.

Ricordiamo che Warhammer 40.000: Darktide sarà disponibile il 13 settembre su PC e Xbox Series X/S.

Fonte: PCGamer