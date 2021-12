Warhammer 40.000 Space Marine 2 annunciato ai The Game Awards 2021 con un primo trailer

La cerimonia dei The Game Awards 2021 è stata piena di rivelazioni a sorpresa, ma un sequel di Space Marine probabilmente non se lo aspettava nessuno. Il publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Saber Interactive hanno rivelato Warhammer 40.000: Space Marine 2.

Space Marine 2 è un sequel del il classico sparatutto d'azione in terza persona di Relic e SEGA. Sebbene nessuno dei due torni per il sequel, questa è una continuazione della storia. Il Capitano Titus degli Ultramarine è tornato, e questa volta i Tiranidi sono la principale minaccia. Non si sa molto della storia di Space Marine 2 a questo punto, e il trailer non ha dato ulteriori indicazioni.

La buona notizia è che, verso la fine, abbiamo solo una piccola parte del gameplay che mostra alcune delle abilità devastanti e un po' di azione per quanto riguarda il combattimento. Sembra caotico e violento come sempre, con il beneficio di dieci anni di progresso tecnologico. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S, ma attualmente non è stata ancora svelata la finestra di lancio.

Fonte: GamingBolt