Warhammer 40.000: Space Marine 2 si farà attendere, non arriverà quest'anno

Warhammer 40.000: Space Marine 2 è stato uno degli annunci di punta dell'ultimo gala dei The Game Awards 2021, uno di quelli che pochi si aspettavano e ha finito per sorprendere i fan dei giochi di strategia in tempo reale in generale e gli amanti di Warhammer. Il suo spettacolare trailer di presentazione non ha specificato una data di uscita, ma di certo non sarà disponibile quest'anno.

Almeno, questo è ciò che sembra indicare un estratto dalle previsioni di uno dei rapporti finanziari di Games Workshop. In questo documento, a differenza di altri giochi come Total War: Warhammer 3 o Warhammer 40,000: Darktide, non viene detto che Warhammer 40.000: Space Marine 2 sia previsto per il 2022.

Ciò che conferma è che "sono state annunciate offerte per il lancio di un importante gioco online ambientato nell'universo di Age of Sigmar, così come Space Marine 2. Continuiamo a cercare i giusti partner a lungo termine per sfruttare altre opportunità di proprietà intellettuale: abbiamo altri piani entusiasmanti in lavorazione".

Dato che la società prevede di lanciare altri due giochi quest'anno, sebbene non siano esattamente le stesse proposte di Space Marine 2, è comprensibile che Games Workshop voglia salvare il gioco per il 2023.

Fonte: GamingBolt