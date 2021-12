Warhammer Age of Sigmar annunciato un nuovo gioco della serie che verrà sviluppato da Nexon

Il gigante dei videogiochi Nexon ha annunciato di aver raggiunto un accordo di licenza con Games Workshop per sviluppare e pubblicare "un nuovo mondo virtuale" basato su Warhammer: Age of Sigmar.

"Come uno dei più grandi editori di giochi al mondo, Nexon è il partner strategico a lungo termine ideale per dare vita a Warhammer Age of Sigmar in un modo nuovo e unico che attirerà i giocatori di tutto il mondo", ha affermato Jon Gillard, capo di Games Workshop. "Le operazioni live e l'infrastruttura di livello mondiale di Nexon offrono opportunità entusiasmanti per coinvolgere i fan attuali e nuovi di Warhammer in questo enorme universo. Siamo davvero entusiasti di vedere i frutti di questa collaborazione nei prossimi anni".

Ci sono alcuni dettagli sul gioco ma nessun materiale visivo o data di uscita. "Costruito sull'eredità di Age of Sigmar, il nuovo mondo virtuale presenterà un mondo giocatore contro ambiente socialmente interattivo supportato dalle operazioni live di livello mondiale di Nexon per sostenere il divertimento con nuovi contenuti e servizi".

"E' un'era di guerra", recita la breve descrizione. "I Reami Mortali sono stati spogliati. Devastati dai seguaci degli Dei del Caos, sono sull'orlo della distruzione. I giocatori comanderanno le schiere di guerra del Dio-re Sigmar e dei suoi alleati mentre combattono per riaccendere la speranza e riportare l'ordine ai regni".

Fonte: Wccftech