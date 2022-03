Warhammer, Games Workshop sospende la vendita dei prodotti in Russia

Diverse aziende del mondo dei videogiochi hanno già mostrato il loro sostegno all'Ucraina sospendendo la vendita dei loro giochi e prodotti sul territorio russo. Sony, Nintendo, CD Projekt, tra le altre, sono tra queste aziende.

Ora tocca a Games Workshop sospendere la vendita di tutti i prodotti Warhammer sul territorio russo. Questa informazione è stata rilasciata sul suo sito Web ufficiale, dove è possibile leggere: "Siamo terribilmente rattristati dagli eventi orribili che si stanno verificando in Ucraina. I nostri pensieri sinceri vanno a tutti coloro che sono stati colpiti dalle azioni della Russia".

"Alla luce di ciò, Games Workshop sospenderà tutte le vendite di prodotti Warhammer in Russia. Non abbiamo preso questa decisione alla leggera. Sappiamo che ci sono molti russi che non tollerano la guerra. Tuttavia, dobbiamo schierarci con coloro che soffrono".

Nelle notizie recenti anche S.T.A.L.K.E.R. 2 non verrà venduto in territorio russo.

Fonte: PC Gamer