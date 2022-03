Wattam: lo studio di sviluppo Funomena a rischio chiusura in seguito alle accuse di abusi sul posto di lavoro

Sviluppatore di Wattam e Luna, lo studio indipendente Funomena sta pensando a chiudere, secondo Chris Bratt del canale YouTube People Make Games. Quest'ultimo aveva già tenuto d'occhio lo studio per un po' di tempo da quando ha recentemente pubblicato un ritratto, a dir poco negativo, della sua creatrice, Robin Hunicke.

Ex producer di Journey presso thatgamecompany, quella che è stata spesso citata tra le donne influenti nel mondo dei videogiochi sarebbe ben lungi dall'essere la leader ideale. Secondo le testimonianze di otto ex dipendenti Funomena, Robin Hunicke viene descritta come una persona capace di umiliare i suoi dipendenti sul posto di lavoro rivelando informazioni sensibili e personali senza il loro consenso, o di commentare un po' troppo l'aspetto, la femminilità, la vita amorosa o sessualità dei dipendenti.

La co-fondatrice di Funomena manterrebbe soprattutto una cultura di ipocrisia, tossicità e crunch, secondo i dipendenti che hanno lasciato lo studio in buona parte per non dover più lavorare con lei. Oltre ad essere durato troppo a lungo, lo sviluppo di Wattam sarebbe avvenuto anche sotto forte tensione a causa dei numerosi disaccordi creativi, economici e di marketing tra Robin Hunicke e la designer Keita Takahashi, nota per essere stata la creatrice di Katamari Damacy.

We love game development, we love making games and we love bringing people into the community. It is our sincere hope that we can continue to do so, together. — funomena (@funomena) March 29, 2022

Ora, in seguito a questi dettagli, Funomena ha dichiarato di essere alla ricerca di nuovi investitori. "Funomena sta chiudendo un round di investimento poco prima della GDC e stiamo ancora lavorando attivamente per farlo", si legge nel tweet. "La scorsa settimana abbiamo fatto sapere a tutti che se non finiremo con successo la raccolta fondi, saremo costretti a chiudere lo studio. Amiamo lo sviluppo di giochi, amiamo creare giochi e amiamo la nostra community. È la nostra sincera speranza che possiamo continuare a farlo, insieme".

Fonte: Eurogamer