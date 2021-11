Wavetale è la nuova interessante avventura dei creatori di Lost in Random

L'editore Thunderful Games e lo studio di sviluppo Zoink Games, già noti per Lost in Random e Fe, hanno annunciato Wavetale, un'intrigante nuova avventura in terza persona già disponibile su Stadia, al prezzo di 29,99€ o gratuitamente tramite l'abbonamento a Stadia Pro. Il gioco è atteso anche su PC e console, con release fissata a un generico 2022.

Ciò che si evince dal trailer, visionabile in calce, e dalla descrizione del gioco, è che Wavetale si concentra molto sull'esplorazione e sulla scoperta della storia del mondo, insieme alla storia dei vari personaggi che si incontreranno, il tutto condito da una meccanica di traversamento che permette al nostro alter ego digitale di spostarsi velocemente sott'acqua o camminarci e planarci sopra.

La descrizione ufficiale recita testualmente:

"Esplora il mare aperto e il decadente arcipelago di Strandville in Wavetale, un gioco di azione e avventura incentrato sulla trama che ti porterà a conoscere pescatori esasperati, eremiti solitari e forse uno o due pirati. Attraversa acque calme e onde impetuose nei panni di Sigrid, una giovane ragazza che fa amicizia con un'ombra misteriosa che le fornisce il potere di camminare sull'acqua. Sfreccia tra le onde, dondolati dai tetti delle case con la tua rete e sconfiggi un'antica nemesi per salvare i cittadini delle isole. Tutto con un piccolo aiuto dalle ombre in basso e dalla tua eccentrica nonna."

Prima di lasciarvi al trailer, ecco i link per le recensioni dei summenzionati giochi dello sviluppatore svedese, Fe e Lost in Random.

