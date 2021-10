Weird West dal co-creatore di Prey e Dishonored ha una data di uscita e un nuovo trailer

Lo sviluppatore WolfEye Studios e l'editore Devolver Digital hanno annunciato attraverso un comunicato stampa che Weird West, il gioco di ruolo action ambientato in un surreale selvaggio West arriverà ora il prossimo anno e precisamente l'11 gennaio 2022. Per l'occasione il team ha pubblicato un nuovissimo trailer di gioco, svelando i misteri di Weird West attraverso i destini intrecciati dei suoi insoliti eroi.

I pre-order sono aperti e forniranno ai giocatori un cavallo chiamato Calamity, un affidabile mulo che fornisce un vantaggio all'inizio delle avventure raddoppiando le dimensioni dell'inventario, consentendo loro di fuggire dai luoghi anche se i nemici li stanno inseguendo e viaggi più veloci per evitare di perdere obiettivi a tempo. Le borse da sella di Calamity saranno anche rifornite con oggetti essenziali, tra cui grimaldelli, bende e strumenti.

Il gioco ci metterà a disposizione cinque personaggi le cui storie si intersecheranno man mano che avanzerete nelle relative missioni. Le decisioni che prenderemo nei panni di un personaggio, avranno delle ripercussioni sulle avventure di tutti gli altri. Avremo anche a disposizione degli utili companions, ma se non li riporteremo in vita una volta caduti in battaglia, allora li avremo persi per sempre.

Ricordiamo che Weird West sarà disponibile dall'11 gennaio 2022 su PC, Xbox e PlayStation.