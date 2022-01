Weird West dal co-creatore di Prey e Dishonored in un nuovo video su combattimento e abilità

Lo sviluppatore WolfEye Studios e l'editore Devolver Digital hanno annunciato attraverso un comunicato stampa la disponibilità di un nuovo video dietro le quinte per Weird West. In questo video il direttore creativo di WolfEye Studios, Raf Colantonio, si tuffa nei dettagli del combattimento, dello stealth e delle abilità speciali.

Scoprite una rivisitazione dark fantasy del selvaggio West in cui uomini di legge e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche. Viaggiate attraverso le storie di origine di un gruppo di eroi atipici, scritte nella leggenda dalle decisioni che prenderete in una terra spietata. Ogni viaggio è unico e su misura per le azioni intraprese: una serie di storie ad alto rischio in cui tutto conta e il mondo reagisce alle scelte che farete. Formate una banda o avventuratevi da soli nei confini ultraterreni del Weird West e fate vostra ogni leggenda.

Il gioco ci metterà a disposizione cinque giocatori le cui storie si intersecheranno man mano che avanzerete nelle relative missioni. Le decisioni che prenderemo nei panni di un personaggio, avranno delle ripercussioni sulle avventure di tutti gli altri. Avremo anche a disposizione degli utili companions, ma se non li riporteremo in vita una volta caduti in battaglia, allora li avremo persi per sempre.

Weird West sarà disponibile dal 31 marzo su PC e Xbox e arriverà anche al day one su Xbox Game Pass.