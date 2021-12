Weird West è solo l'ultima voce che si aggiunge alla lunga lista di titoli rinviati

Proveniente dalle menti che hanno lavorato a giochi come Dishonored e Prey, l'imminente gioco di ruolo d'azione di WolfEye Studios, Weird West, ha attirato un po' di attenzione nel tempo da quando è stato presentato per la prima volta. L'attesa è stata anche un po' più lunga del previsto, con il gioco che è già stato posticipato una volta all'11 gennaio. Ora, tuttavia, sembra che l'attesa sarà un po' più lunga.

L'editore Devolver Digital ha recentemente annunciato in un tweet che Weird West è stato rinviato di poco più di un paio di mesi alla fine di marzo. In una clip di accompagnamento, il direttore creativo Raphael Colantonio ha affermato che in base al feedback ricevuto dai beta test privati ​​in corso, WolfEye Studios è fiducioso che il gioco stia andando bene, ma anche che abbia ancora bisogno di un po' più di rifinitura. Per garantire ai giocatori la migliore esperienza possibile, lo sviluppatore ha deciso di rinviare quindi il gioco.

Non è una novità che i giochi in questo periodo vengano rinviati, si tratta solamente dell'ultima voce in una lunga lista che porta la maggior parte dei titoli in arrivo il prossimo anno.

Weird West verrà lanciato il 31 marzo 2022 per PS4, Xbox One e PC. Come annunciato in precedenza, sarà disponibile anche per Xbox e PC Game Pass già al momento del lancio.

