Who's Lila? è un'avventura punta e clicca in cui dovremo controllare le espressioni del protagonista

Who's Lila? è un particolare titolo a tema investigativo sviluppato da Garage Heathen: la particolarità sta proprio nelle sue meccaniche di gameplay in quanto per avanzare nella storia non dovremo fare altro che "giocare" con le espressioni del protagonista.

La storia si incentra su William e su una ragazza che vede per l'ultima volta, Tanya Kennedy, scomparsa improvvisamente. In Who's Lila, una rete neurale di riconoscimento facciale appositamente addestrata consentirà di manipolare le espressioni facciali di William. Nel dialogo, invece di scegliere un'opzione di testo, basterà inserire le espressioni facciali spostando parti del viso del personaggio. La rete neurale analizzerà quindi l'emozione e produrrà il risultato, facendo progredire così la trama.

Nel gioco dovrete considerare a cosa potrebbero portare emozioni diverse in situazioni diverse. Tuttavia il tempo a disposizione sarà poco, poiché è presente un timer che mette ancora più pressione a queste scelte. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Who's Lila? è disponibile su Steam ad un prezzo di circa 8 euro, ma se volete è possibile scaricare la versione di prova.

Fonte: Rock Paper Shotgun