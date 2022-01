Wi-Fi 7 in nuovi dettagli, potremo ottenere velocità dati fino a 46 Gbps

Dato che i dispositivi di rete con Wi-Fi 6 stanno diventando ampiamente disponibili e relativamente convenienti, le aziende tecnologiche stanno già guardando avanti per implementare Wi-Fi 7 nei loro prodotti e servizi. Questo nuovo standard, attualmente noto come 802.11be, è focalizzato su Extremely High-Throughput (EHT) che può aiutare le app in tempo reale con velocità dati elevate. Il gruppo di lavoro IEEE ha affermato che aiuterà i servizi in realtà virtuale, realtà aumentata, giochi e lavoro a distanza.

Per chi non lo sapesse, il Wi-Fi 6 è lo standard attuale presente in molti router che supportano velocità di trasferimento dati di 9,6 Gbps - rispetto ai 3,5 Gbps del Wi-Fi 5 - e un throughput superiore. Sebbene il Wi-Fi 6E sia in gran parte basato sullo standard Wi-Fi 6, offre supporto per lo spettro a 6 GHz e canali ad alta larghezza di banda per soddisfare più dispositivi su un'unica rete ad alta velocità.

La velocità di trasferimento dati di 46 Gbps di Wi-Fi 7 è un massimo teorico; le cifre nella realtà raggiungeranno probabilmente circa 40 Gbps. Ciò significa che potrete tecnicamente scaricare un file di film di qualità Blu-Ray di dimensioni di 25 GB in pochi secondi. In secondo luogo, il numero di canali e la larghezza di banda possono influire sul rapido scambio di dati tra più dispositivi. Questo determinerà anche quanti dispositivi possono connettersi a un punto di rete senza alcun impatto sulla velocità.

Il Wi-Fi di nuova generazione consentirà anche 16 antenne per la ricezione e la trasmissione di dati. È importante tenere presente che la maggior parte dei telefoni e dei laptop ha una configurazione MIMO 2 × 2 (Multi-input Multiple-outputs), ovvero due antenne per la ricezione (ingresso) e due per la trasmissione (uscita) per il Wi-Fi.

QAM sta per Quadrature amplitude modulation (QAM), un tipo di modulazione digitale per lo scambio di dati nelle telecomunicazioni. Trasmette i dati attraverso simboli contenenti un numero specifico di bit. Quindi più alto è il numero, più dati vengono trasmessi in un dato ciclo. Il nuovo 4K-QAM può trasmettere 12 bit per simbolo rispetto ai 10 bit di 1024-QAM. Ciò è utile in ambienti in cui molti dispositivi tentano di connettersi a una rete.

Wi-Fi 7 è in fase di bozza delle specifiche, ci vorranno almeno alcuni anni per sperimentare questa tecnologia.

Fonte: Thenextweb.