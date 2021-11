Wii U festeggia 9 anni e riceve un nuovo gioco, l'ultimo ad arrivare nel suo catalogo

Nintendo Wii U, il successore di Wii, è registrato nella storia dell'azienda giapponese come uno dei più grandi fallimenti commerciali dell'intera storia delle console. Sebbene la console abbia introdotto un nuovo tipo di gameplay incentrato sul GamePad, un controller che includeva un touch screen, questo non ha attratto i giocatori ed è stato rapidamente dimenticata dal pubblico. Tuttavia, e contro ogni previsione, Wii U riceverà un nuovo titolo esclusivo per celebrare il nono anniversario della console: ricordiamo che l'ultima grande esclusiva arrivata è stata Zelda: Breath of the Wild.

Il titolo in questione non è una grande esclusiva Nintendo, ma un titolo indipendente sviluppato da Ultra Dolphin Revolution. Lo sviluppatore in questione supporta Wii U da diversi anni da quando Nintendo Switch è stata lanciata con diversi piccoli titoli in modo che gli acquirenti che hanno ancora la console nelle proprie case possano continuare a ricevere novità.

Sfortunatamente tutto ha una fine e lo sviluppatore ha rivelato che questo è l'ultimo gioco a cui ha lavorato per Wii U, che è stato soprannominato Captain U e funge da culmine e celebrazione.

Captain U è un platform bidimensionale che sfrutta le capacità del doppio schermo di Wii U - lo schermo televisivo e quello integrato con il GamePad - e altre funzionalità come i controlli touch o di movimento. Per quanto ne sappiamo, il titolo uscirà per il Nintendo eShop e ha una somiglianza molto evidente con le classiche avventure di Super Mario. Inoltre, si compone di nove livelli e il nostro obiettivo è salvare una principessa.

