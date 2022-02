Wii U riceverà un nuovo gioco horror quest'anno e potrete usare la Balance Board come controller!

A quasi 10 anni dall'arrivo di Wii U, è stato dimostrato che la piattaforma non è stata il più grande successo nella storia di Nintendo. Tuttavia, la società ha rettificato e lanciato Nintendo Switch, un sistema che non smette di aggiungere cifre ad ogni bilancio.

Ovviamente il trasferimento degli sviluppatori sulla nuova piattaforma è stato progressivo fino ad abbandonare completamente la console del 2012. Tuttavia, ci sono ancora delle eccezioni: è il caso di Silver Falls White Inside Its Umbra, un titolo creato da Sungrand Studios proprio per Wii U e che arriverà nel 2022. Jerrel Dulay è lo sviluppatore dietro questo progetto e non ha risparmiato trasparenza nel mostrare il lavoro sul suo canale YouTube. Quando verrà rilasciato, sarà disponibile solo nel Nintendo eShop, quindi non ci sarà modo di ottenerlo fisicamente.

In Silver Falls White Inside Its Umbra non solo possiamo usare il Wii Nunchuk per giocare, ma il gioco sarà anche compatibile con la Wii Balance Board. Sì, quella periferica per Wii Fit e che avete probabilmente dimenticato da qualche parte.

Nunchuck controls will be available alongside the Wii Balance Board and Wiimote DPad in our upcoming #WiiU exclusive game. #Nintendo #news pic.twitter.com/ulcjE1QXvI — Silver Falls (@silverfallsgame) February 6, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Se volete scoprire cosa troverete nel gioco, potete accedere al prologo disponibile nell'eShop di Nintendo Switch a 5,59 euro. Silver Falls White Inside Its Umbra arriverà esclusivamente su Wii U e con la sua proposta horror ci porterà in una città che ha vissuto decine di eventi legati agli alieni.

Fonte: The Gamer