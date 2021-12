Windjammers 2 ha una data di uscita su PC e console

Rilasciato nel 1994 su arcade e console Neo-Geo, Windjammers è stato uno dei classici per i giocatori di vecchia data oltre 20 anni fa. Nel 2017, Dotemu ha deciso di dargli nuova linfa vitale, proponendo una versione aggiornata, ma l'editore francese aveva annunciato principalmente un sequel, intitolato semplicemente Windjammers 2, che è finalmente pronto per essere lanciato.

Dotemu porterà un po' di sole e competizione all'inizio dell'anno poiché Windjammers 2 arriverà il 20 gennaio 2022. Per festeggiare la data di uscita ufficiale lo studio di sviluppo ha anche pubblicato un video che potete visionare in calce a questo articolo.

Il nuovo trailer che accompagna la data di uscita ci introduce ai dieci personaggi che saranno giocabili. Alcuni sono già noti, come Hiromi Mita o Loris Biaggi, e altri saranno esclusivi di questo sequel, con Sophie de Lys, Max Hurricane, Jao Raposa e Sammy Ho. Abbiamo anche un assaggio delle dieci arene che saranno disponibili al lancio.

Windjammers 2 sarà disponibile il 20 gennaio su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Arriverà anche al day one per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Fonte: Gematsu