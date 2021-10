Windows 11 è disponibile ma gli esperti consigliano di aspettare ad installarlo

Gli analisti di Gartner hanno consigliato ai propri clienti aziendali i passi da compiere con Windows 11, con un riassunto che dice in sostanza di familiarizzare con il sistema operativo, ma di non affrettarsi ad installarlo.

In un report, il vicepresidente della ricerca di Gartner Stephen Kleynhans ha valutato il nuovo sistema operativo con recensioni contrastanti. Da un lato ha elogiato il nuovo Microsoft Store che include, l'abbandono di Internet Explorer, le modifiche al modello di sviluppo e la compatibilità con le applicazioni Android, sebbene non siano arrivate in tempo per il lancio e verranno lanciate successivamente.

D'altra parte, l'analista afferma che si tratta di un "lifting in ritardo" e che "tutte le nuove funzionalità avrebbero potuto essere rilasciate come un ulteriore aggiornamento delle funzionalità per Windows 10". Il nuovo nome, suggerisce, mira a creare entusiasmo piuttosto che a segnare un grande cambiamento. Chiamandolo Windows 11, dice, Microsoft ha creato un'opportunità di marketing per potenziare l'ecosistema dei PC: "Una nuova versione del sistema operativo funge da punto di riferimento per l'industria, qualcosa che manca da quando Windows 10 è stato rilasciato sei anni fa".

L'analista fa anche previsioni sull'adozione e non si aspetta che sia rapida: "Entro l'inizio del 2023, Windows 11 sarà implementato in meno del 10% dei nuovi PC aziendali". E a suo avviso questa posizione dovrebbe essere incoraggiata. Kleynhans raccomanda solo due azioni immediate in contesti aziendali. La prima serve a pianificare la valutazione e la migrazione a Windows 11, con test durante la prima metà del 2022. L'altra azione deve servire a condurre test limitati tra le persone dei vari team.

In sostanza è meglio aspettare ad installare Windows 11 in modo da consentire a Microsoft di pubblicare nuovi aggiornamenti per migliorare e rendere più stabile l'esperienza.

Fonte: Tech Radar