Winter Ember, il gioco d'azione stealth ha una data di uscita. Trailer e dettagli

L'editore Blowfish Studios e il team di sviluppo di Sky Machine Studios hanno annunciato che lanceranno il gioco d'azione sandbox stealth Winter Ember il 19 aprile 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Una versione per Nintendo Switch è prevista prossimamente.

In Winter Ember, i giocatori assumeranno il ruolo di Arthur Artorias. È l'ultimo sopravvissuto a un massacro che ha spazzato via l'eredità della sua famiglia. Dopo essere stato ritenuto morto lui stesso, torna dall'esilio dopo 8 anni come l'Uomo Senza Volto, in cerca di vendetta. Un'avventura piena di personaggi stravaganti e una storia oscura su una fazione controllante, militante e religiosa attende i giocatori.

"Pianifica la tua attrezzatura prima di iniziare la tua missione e sperimenta la creazione di oltre 30 frecce diverse per aiutarti in battaglia! Acceca i tuoi avversari con un dardo fumogeno o usa i veleni per creare gas velenosi. Usa le tue frecce in modo offensivo o difensivo: distruggi i muri deboli con una freccia smussata e sorprendi il tuo avversario, oppure usa una freccia di corda per raggiungere un punto più alto ed eliminare i tuoi avversari da lontano" si legge nella descrizione. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Ricordiamo la sua uscita: Winter Ember sarà disponibile su PC e console il 19 aprile.

Fonte: Gematsu