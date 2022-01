Witchfire, l'fps horror in un teaser gameplay. Data di uscita e tanti dettagli? Ecco quando

Ottime notizie per tutti coloro che sono in attesa di Witchfire, l'FPS horror che si ispira a Dark Souls degli sviluppatori di The Vanishing of Ethan Carter, The Astronauts.

Lo studio ha condiviso ieri attraverso Twitter un nuovo teaser gameplay, annunciando che a breve svelerà dettagli sul titolo.

"È mercoledì, miei cacciatori di streghe, quindi ecco quattro secondi interi di Witchfire nella gloriosa qualità video di Twitter!", scrive ironicamente il team.

"La prossima settimana arriverà un grosso aggiornamento per Witchfire. Parleremo della data di uscita, delle caratteristiche e di altre cose elettrizzanti. Fate qui le vostre domande, se avete bisogno di una risposta!"

Qui sotto, il teaser di annuncio pubblicato nel 2017:

The Astronauts, quindi, annuncerà la data di lancio del suo Witchfire la prossima settimana e ha invitato i fan in attesa a rimanere sintonizzati.

Per chi non lo sapesse, Witchfire è uno sparatutto in prima persona dove i giocatori dovranno combattere orde di nemici usando armi da fuoco e magia.

