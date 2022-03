Wolfenstein Youngblood non ha più Denuvo, rimosso da Bethesda

Dopo quasi tre anni, il famoso sistema anti-tamper Denuvo è stato rimosso da Wolfenstein: Youngblood. Bethesda ha dunque deciso che non è più necessario e sarà interessante ora studiarne le performance visto che il software utile ad evitare manomissioni, è stato più volte accusato di colpire pesantemente le performance.

Wolfenstein: Youngblood è lo spin-off dedicato al reboot della serie, sviluppato da MachineGames, mancando però del successo di The New Order e The New Colossus. Complice forse una struttura diversa da quanto visto fino a quel momento, il co-op del titolo non ha saputo conquistare i fan nonostante narrativamente sia posto come sequel, ambientato 19 anni dopo il secondo capitolo.

Youngblood ha anche ricevuto nel frattempo importanti aggiornamenti, come il supporto al raytracing e al DLSS Nvidia, ma ormai si attende l'annuncio del terzo capitolo ufficiale, con William Blazkowicz come protagonista.

Fonte: dsogaming.com