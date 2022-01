Wonder Woman uscirà solo su PC, Xbox Series X/S e PS5: la conferma arriva dagli annunci di lavoro

Wonder Woman è stato annunciato di recente con un brevissimo trailer, ma attraverso alcuni annunci di lavoro possiamo notare che il gioco sarà solo next-gen, ovvero uscirà per PC, Xbox Series X/S e PS5.

Secondo i nuovi annunci di lavoro, lo sviluppatore Monolith Productions cerca ingegneri di sistemi esperti e avanzati "per sviluppare una tecnologia di rendering all'avanguardia per PlayStation 5, Xbox Series X e PC" per il suo gioco in fase di sviluppo. Bisogna ancora tenere presente che nessuna piattaforma è stata ufficialmente confermata per Wonder Woman, ma una versione per PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S e PC sarebbe un'aspettativa naturale.

Sempre dagli annunci inoltre veniamo a scoprire che Wonder Woman sarà un open world single player, creato con il motore grafico Firebird Engine e che al suo interno sarà presente il Nemesis System, già conosciuto in altri giochi Monolith come la serie La Terra di Mezzo.

Di Wonder Woman non sappiamo nemmeno la finestra di lancio, perciò l'uscita del gioco potrebbe non essere proprio dietro l'angolo.