Wordle ha un app omonima che genera confusione ed il suo creatore sta donando i ricavi in beneficenza

Wordle è un browser game gratuito ed è solo un browser game: non ha app di accompagnamento, qualcosa che alcune persone potrebbero non rendersi conto in un periodo in cui quasi tutto ha un'app. Tuttavia c'è chi è incappato erroneamente in un'applicazione chiamata proprio Wordle (ma col punto esclamativo alla fine) pensando fosse l'originale.

Lo sviluppatore di app Steven Cravotta ha spiegato su Twitter che un gioco completamente non correlato che ha lanciato cinque anni fa, chiamato anch'esso Wordle, ha avuto un notevole aumento dei download nelle ultime settimane. E ora sta donando i soldi che ha guadagnato in beneficenza.

"Ho creato un'app chiamata Wordle quando avevo 18 anni principalmente per divertimento, per affinare le mie capacità di programmazione e forse per guadagnare velocemente", ha scritto Cravotta. "Non è decollato come la mia precedente app, Grid. Quindi, dopo alcuni mesi e circa 100.000 download totali, ho smesso di aggiornare e promuovere l'app".

I built an app called Wordle when I was 18 mostly for fun, to sharpen my coding skillz, and maybe make a quick buck. It didn?t quite take off like my previous app, Grid, did. So after a few months and ~100k total downloads, I stopped updating and promoting the app. — Steven (@StevenCravotta) January 12, 2022

Cravotta afferma che il suo Wordle, che può essere scaricato gratuitamente con acquisti in-app per rimuovere le pubblicità, è stato scaricato 1-2 volte al giorno negli ultimi quattro anni. La situazione è cambiata all'inizio di questo mese e nei sette giorni precedenti il ​​12 gennaio, l'app Wordle è stata scaricata 200.000 volte e sembra non volersi fermare.

Invece di tenersi tutti i soldi che aveva guadagnato, ha contattato Josh Wardle, il creatore del nuovo Wordle, per parlare di come donare i ricavi a un ente di beneficenza. Wardle lo ha confermato tramite Twitter: la coppia ha deciso di donare i soldi a Boost! West Oakland, un ente di beneficenza che offre un "programma di tutoraggio gratuito" per i giovani nell'area di West Oakland, in California.

Fonte: Eurogamer