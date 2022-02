Wordle ora può essere giocato anche su...Game Boy!

Come ormai sappiamo da qualche tempo, Wordle ha preso d'assalto il mondo nelle ultime sei settimane. Per chi ancora non lo conoscesse, Wordle è un gioco di parole incredibilmente semplice a cui è possibile giocare gratuitamente tramite il browser web. Avete sei tentativi per indovinare una parola di cinque lettere ed è possibile parteciparvi solo una volta al giorno. La capacità limitata del gioco, e il fatto che si abbia la stessa parola di tutti gli altri, è uno dei motivi per cui è stato un così grande successo.

La popolarità di Wordle è aumentata di tantissimo in tutto questo tempo, tanto che il New York Times ha deciso di comprarselo. Alcuni hanno creato cloni di Wordle nel tentativo di guadagnare velocemente su iOS e Android, mentre altri, come ghidraninja su Twitter, ha invece trasformato Worlde in un gioco per Game Boy giocabile.

Il progetto di Ghidraninja è stato un successo e ora è possibile davvero giocare alla versione di Wordle su un Game Boy originale. Sarete in grado di giocare alla versione Game Boy del browser game senza la classica console portatile, oppure potete scaricare la ROM e inserirla su un vero Game Boy. Tuttavia il suo creatore avverte: Wordle Game Boy non ha un elenco di parole così grande come la versione originale.

WORDLE is now running on the Game Boy! pic.twitter.com/Zk8aDr7MST — stacksmashing (@ghidraninja) February 6, 2022

Wordle originale è stato realizzato da un uomo, Matt Wardle, che è già diventato famosissimo proprio grazie al suo gioco.

Fonte: Nintendo Life