Wordle impazza in rete ma ha degli ispirati 'gemelli cattivi': Absurdle e Sweardle!

Wordle ha inondato i nostri social media con il suo affascinante mosaico di griglie verde-giallo-grigio. Ma se giocarci solo una volta al giorno è un problema, è possibile prendere in considerazione uno dei cloni migliori ma più impegnativi del gioco: Absurdle, una "variante contraddittoria" di Wordle come si autodefinisce. In breve, è ciò che Wordle sarebbe se fosse infuso con un'IA, il che rende Absurdle un'esperienza molto più punitiva.

Wordle vi fa indovinare una particolare parola di cinque lettere del giorno in sei tentativi, guidandovi delicatamente alla parola corretta con le sue griglie verdi, gialle e grigie. Absurdle aderisce ancora strettamente a questa formula verde-giallo-grigio, ma con una netta differenza: la parola che ha in mente cambia ad ogni tentativo che si fa.

Absurdle non dipende da ipotesi casuali, né mente intenzionalmente su quali lettere sono state usate. Invece, è una modifica piuttosto affascinante alla formula di Wordle, motivata a farvi continuare a giocare il più a lungo possibile. Qui però non parliamo di soli sei tentativi in quanto in Absurdle potete provare all'infinito.

Se siete in crisi d'astinenza di Worlde, allora a questo link potete provare Absurdle.

Fonte: Rock Paper Shotgun