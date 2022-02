Wordle a sorpresa comprato dal New York Times! 'Milioni di dollari' per il fenomeno del momento

Il popolarissimo Wordle è stato acquistato dal New York Times per "milioni di dollari".

Wordle è stato pubblicato lo scorso ottobre dallo sviluppatore Josh Wardle. L'interesse iniziale è stato modesto, ma la sua popolarità è salita alle stelle nelle ultime settimane, passando da 300.000 utenti intorno alla metà di gennaio a milioni di giocatori.

Non sorprende che sia stato questo pubblico enorme a spingere Wordle nell'orbita del New York Times. Annunciando l'acquisizione del gioco, la pubblicazione ha affermato che l'acquisto "riflette la crescente importanza dei videogiochi, come cruciverba e Spelling Bee, nella ricerca dell'azienda di aumentare gli abbonamenti digitali a 10 milioni entro il 2025."

Wardle, nel frattempo, ha confermato l'acquisto in una dichiarazione su Twitter, scrivendo che, per quanto "incredibile" sia stato vedere crescere Wordle, "mentirei se dicessi che non è stato un po' opprimente. Dopo tutto, sono solo una persona, ed è importante per me, man mano che Wordle cresce, continuare a fornire una grande esperienza a tutti".

An update on Wordle pic.twitter.com/TmHd0AIRLX — Josh Wardle (@powerlanguish) January 31, 2022

Nonostante il suo enorme successo, Wordle è rimasto sia gratuito che senza pubblicità sin dal lancio, con Wardle che ha recentemente detto alla BBC che intende continuare così.

Tuttavia, è meno certo se in futuro Wordle continuerà ad essere gratis dopo l'acquisizione del New York Times. Wardle afferma che Wordle "sarà gratis per tutti" quando passerà al sito Web del New York Times, aggiungendo "e sto lavorando con loro per assicurarmi che le vostre vittorie consecutive vengano preservate". Il New York Times, tuttavia, ha detto che "inizialmente" rimarrà gratuito per i giocatori nuovi ed esistenti.

Fonte: Eurogamer.net.