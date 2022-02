Wordle salva un'anziana tenuta in ostaggio

Un'anziana donna tenuta in ostaggio nella sua casa ha detto di essere stata salvata da Wordle. La donna non ha mandato a sua figlia il suo risultato giornaliero nel gioco, mettendo in allarme la famiglia.

Un uomo di 32 anni di Lincolnwood, Illinois, è stato arrestato dalla polizia dopo che le forze dell'ordine sono state chiamate a fare un controllo a casa della donna.

Come riportato da CBS Chicago, Denyse Holt, 80 anni, è stata svegliata nella notte da un uomo nudo insanguinato e armato, che risponde al nome di James H. Davis III.

Dopo l'invasione domestica la donna ha tentato di rimanere calma. "Stavo cercando di sopravvivere, tutto qui", ha detto Holt. "Ha detto 'Non ti farò del male né ti molesterò.'"

L'uomo l'ha trascinata in giro per casa, scollegando i telefoni e lasciando tracce di sangue dai tagli causati dalla finestra rotta che aveva usato per entrare nella casa di Holt. Si è poi barricato nel bagno del suo seminterrato per 17 ore.

Gli amici e la famiglia di Holt hanno notato che qualcosa non andava perché non arrivavano messaggi. Holt invia ogni giorno a sua figlia il risultato ottenuto su Wordle, ma in questo particolare giorno non è stato inviato nulla.

Ciò ha spinto la figlia di Holt a chiamare la polizia che ha eseguito un controllo. Ne è seguito uno stallo lungo ore, che alla fine ha portato una squadra SWAT a usare una pistola stordente per sottomettere l'uomo.

Holt è stata portata in salvo, mentre Davis, che è stato ritenuto malato di mente, è sotto custodia della polizia.

Fonte: Eurogamer.net.