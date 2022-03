World of Tanks, lo studio licenzia il creative director che ha espresso sostegno all'invasione russa in Ucraina

Lo studio di World of Tanks, Wargaming, ha licenziato il direttore creativo Sergey Burkatovskiy per il suo sostegno pubblico all'invasione russa dell'Ucraina. Burkatovskiy ha dichiarato in un post su Facebook ora cancellato che sostiene "l'operazione delle forze armate della Federazione Russa, della DPR [Repubblica popolare di Donetsk] e della LPR [Repubblica popolare di Luhansk]".

Wargaming, una società bielorussa che impiega centinaia di sviluppatori nella capitale ucraina, Kiev, ha rapidamente sconfessato la dichiarazione, dicendo al sito di giochi russo Cyber.Sports.ru che la dichiarazione è "la sua opinione personale, che categoricamente non coincide con la posizione della società". Lo studio ha aggiunto che ora è "concentrato sull'aiutare i nostri oltre 550 colleghi di Kiev e le loro famiglie".

"Sergey Burkatovskiy ha espresso la sua opinione personale sui social media che categoricamente non riflette la posizione dell'azienda", ha detto un rappresentante di Wargaming. "È stato lasciato andare e ora non fa più parte dell'azienda".

Nel frattempo lo studio di Kiev di Wargaming ha fatto una donazione di 1 milione di dollari alla Croce Rossa ucraina. "In Wargaming, la sicurezza e la protezione dei nostri dipendenti è la massima priorità. Attualmente, tutte le risorse aziendali disponibili aiutano e supportano i nostri oltre 550 colleghi: fornendo loro alloggi alternativi, pagamenti anticipati dello stipendio, fondi aggiuntivi per aiutare i viaggi e il trasferimento", ha dichiarato il rappresentante di Wargaming.

Fonte: GamesIndustry