World of Warcraft su Xbox con un annuncio ai The Game Awards? Il rumor che non ti aspetti

Queste ultime settimane hanno portato una raffica di notizie positive per quanto riguarda il catalogo Xbox. Dall'arrivo di nuovi titoli al programma di retrocompatibilità Xbox, ad altri su nuovi titoli esclusivi, oggi si aggiunge il possibile arrivo di un titolo davvero incredibile.

Il rumor comparso in queste ore in realtà è atteso da molto, molto tempo da milioni di giocatori in tutto il mondo, e cioè che World of Warcraft arriverà su Xbox molto presto. L'MMORPG di maggior successo della storia non è mai uscito al di fuori di Microsoft Windows e MacOS, a differenza di altri come Final Fantasy XIV. Sembra che ora Blizzard stia cercando di rimediare.

Il rumor, che è emerso sul popolare Reddit in un post ora cancellato, aveva incluso una presunta foto del codice sorgente dal negozio di Xbox, che elencava World of Warcraft: Complete Edition nella lista dei titoli che arriveranno tra non molto, con una data fissata per il 9 dicembre.

Questa data coincide con la celebrazione dei The Game Awards 2021, il che suggerisce che l'annuncio dell'arrivo di World of Warcraft potrebbe essere fatto proprio in occasione di quell'evento. Ovviamente per adesso si tratta di un semplicissimo rumor, pertanto prendete questa notizia con le pinze.

