World of Warcraft ora ha la cavalcatura più soffice di tutta Azeroth, un gigantesco gatto!

World of Warcraft è un MMORPG che continua ad avere successo tra i giocatori: ora, attraverso il negozio di gioco è comparsa una nuova cavalcatura che probabilmente sarà tra le più amate.

Stiamo parlando del Sofficiotto Caldomanto, un gigantesco gattone che potrà essere cavalcato. Si legge nella descrizione: "Con occhi di puro smeraldo e coda da volpe, questo magico felino può portarti senza sforzo da una terra all'altra. Le sue zone preferite su Azeroth sono quelle dove il sole risplende attraverso le foglie autunnali, specialmente quando c'è un falò lucente nei paraggi".

Ma quanto costa questa bellissima cavalcatura? Ben 25 euro. C'è da dire però che la cavalcatura può anche essere guadagnata "gratuitamente" perché può anche essere acquistata indirettamente con l'oro. Per fare ciò, è necessario raccogliere abbastanza oro per poter acquistare l'equivalente della cavalcatura in token WoW.

Una volta acquistato il Sofficiotto Caldomanto sarà applicato a tutti i personaggi di World of Warcraft presenti e futuri su un singolo account Battle.net regionale.

