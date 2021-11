World of Warcraft, rimossi vecchi contenuti offensivi? Il director sa che 'non risolve ciò che è successo'

L'imminente aggiornamento di World of Warcraft eliminerà vecchie barzellette e dialoghi che potrebbero essere considerati sessisti o offensivi contro le donne. E il game director Ion Hazzikostas ha confermato il cambiamento in una recente intervista con VentureBeat.

Questo processo di modifica è in corso da un mese ed è stato gradualmente svelato sul server Public Test Realm di World of Warcraft, ma dovrebbe essere ufficializzato per tutti i giocatori in una patch nelle prossime settimane. Parte del cambiamento ha a che fare con l'attuale crisi di Blizzard, affondata in diversi scandali di razzismo, molestie morali e sessuali, che hanno già causato il licenziamento di dipendenti e diversi tentativi di riformulare la sua cultura aziendale.

Nell'intervista, Hazzikostas ribadisce che i cambiamenti non sono solo una truffa di "pubbliche relazioni" per compensare i difetti strutturali dell'azienda. "Ci sono stati fan che hanno espresso preoccupazione per il fatto che lo stiamo facendo quasi come una sorta di 'cortina fumogena'", ha detto. "Invece di affrontare questi problemi difficili, cambieremmo solo alcune parole nel gioco". Ma avverte: "Comprendiamo che non stiamo risolvendo un'ingiustizia sistemica semplicemente cambiando un'emote in World of Warcraft. Ma perché non farlo mentre si lavora anche su questioni più ampie di sicurezza, diversità e unità culturale?".

La patch dovrebbe includere modifiche ad alcuni dipinti e la rimozione di battute che i giocatori potrebbero attivare da un comando di chat. Questi contenuti sono stati considerati inutilmente troppo sessualizzati rispetto al tono del resto del gioco, o implicitamente negativi per le donne.

Fonte: IGN