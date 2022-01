WWE 2K22 ha una data di uscita e la star Rey Mysterio sulla copertina! Ecco trailer e dettagli

Tramite un comunicato stampa, 2K annuncia tutte le caratteristiche di WWE 2K22, il nuovo capitolo del franchise con Rey Mysterio in copertina. Icona riconosciuta a livello mondiale, Rey Mysterio è sinonimo della tradizione messicana della lucha libre - caratterizzata da un'azione veloce, incredibili manovre aeree e lottatori mascherati - e ha aperto la strada a molte Superstar agili e volanti. Il decorato "high-flyer" ha detenuto più di un campionato del mondo nella sua storica carriera, esibendosi nel suo stile unico e indossando una serie di maschere colorate e iconiche. WWE 2K22 verrà rilasciato l'11 Marzo 2022, ed è disponibile da oggi per il pre-ordine.

"Rappresentare la cultura della lucha libre come atleta di copertina per WWE 2K22 è un momento di grande orgoglio per me", ha detto Rey Mysterio. "Non vedo l'ora di condividere le storie dietro i grandi momenti della mia carriera con la community di giocatori e di connettermi con i fan della WWE in un modo completamente nuovo mentre giocano attraverso il mio 2K Showcase".

Dal motore di gioco riprogettato, ai nuovi controlli, fino alle immagini aggiornate, WWE 2K22 è impostato per guardare, sentire, giocare con uno stile tutto nuovo. Il motore, insieme alla grafica più sorprendente di WWE 2K ad oggi, garantisce un livello di realismo senza precedenti per il franchise. Uno schema di controllo aggiornato e intuitivo ed una nuova presentazione coinvolgente, permetteranno ai giocatori di sentire la pressione e la ricompensa per ogni pugno, calcio e schienamento.

Le modalità di gioco più popolari, tra cui il ritorno di 2K Showcase - con Rey Mysterio - incorporano nuove caratteristiche e aggiornamenti, permettendo ai giocatori di rivivere i momenti iconici dietro i più famosi incontri di Mysterio. In MyRISE, i giocatori tracciano il proprio percorso verso una carriera da superstar.

Con la modalità Universe e la Creation Suite aggiornata, WWE 2K22 offre ai giocatori la possibilità di personalizzare completamente la loro esperienza WWE fino ai più piccoli dettagli. I giocatori possono prendere il controllo su brand, eventi live premium, risultati delle partite, rivalità, creare la propria Superstar personalizzata, arene e perfino campionati. Tutte le creazioni potranno inoltre essere condivise con la community WWE 2K22, per la prima volta in assoluto anche in multipiattaforma.

WWE 2K22 introdurrà inoltre nuove modalità all'esperienza WWE 2K: MyGM e MyFACTION. In MyGM, i giocatori si calano nel ruolo di un General Manager WWE per costruire il più grande brand nel WWE Universe. Dalla stesura del roster definitivo di Superstar e Leggende WWE allo sviluppo di rivalità iconiche e di scontri nel campionato, i giocatori avranno la possibilità di prendere le redini e dimostrare di essere in grado di calcare i migliori palcoscenici dell'intrattenimento sportivo. Con la prima modalità MyFACTION del franchise, i giocatori possono raccogliere e gestire la fazione dei loro sogni con eventi settimanali e aggiornamenti regolari.

Ecco i dettagli per le edizioni WWE 2K22

Standard Edition per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC;

Deluxe Edition disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. La Deluxe Edition include la Standard Edition più il pacchetto Undertaker Immortal, un Season Pass per tutti i cinque contenuti DLC che verranno successivamente rilasciati; il MyRISE Mega-Boost e pacchetti SuperCharger; con edizioni limitate di WWE SuperCard.

Per i giocatori che prenoteranno prima dell'8 Marzo 2022, il gioco sarà disponibile tre giorni prima del lancio. Chi prenoterà la versione PlayStation 5 o Xbox Series X|S riceverà in aggiunta il pacchetto Starrcade '96 Rey Mysterio.