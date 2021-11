1 vs. 100 il grande ritorno sarebbe nei piani di Xbox

1 vs. 100, il multiplayer live online game show precedentemente disponibile su Xbox 360, è destinato a tornare più di un decennio dopo essere stato messo offline, secondo l'insider del settore Jeff Grubb.

Grubb ha affermato che Microsoft sta riportando in vita il gioco virtuale e che il team dietro AltSpaceVR, una piattaforma social di realtà virtuale, sta dirigendo i lavori.

Nonostante il team AltSpaceVR a capo del progetto, Grubb ha affermato che questo non dovrebbe essere considerato un segno che Xbox, l'unica console domestica attuale a non attingere al mercato della realtà virtuale finora, tenterà la fortuna con la VR. "[Xbox] cerca di tenere a distanza la VR", ha scritto Grubb su Twitter.

Tuttavia, Grubb ha affermato che Xbox è pienamente dietro a questo progetto e ha affermato che è di buon auspicio per il suo futuro. "Con il supporto di Xbox, probabilmente avremo tutti la possibilità di giocarci", ha detto Grubb.

It very much isn't and it tries to keep VR stuff at arms length so not suggest this is a possibility. https://t.co/ZPRs3DlUBR — Jeff Grubb (@JeffGrubb) November 11, 2021

Mentre il gioco così com'era su Xbox 360 utilizzava gli avatar degli utenti di Xbox Live per rappresentare i giocatori, Grubb ha affermato che questa nuova incarnazione utilizzerà gli avatar più realistici presenti in Mesh per Microsoft Teams che l'azienda ha mostrato la scorsa settimana. Microsoft afferma che questi avatar non richiederanno costosi visori VR da utilizzare.

1 vs. 100 su Xbox 360 è stato ispirato dall'omonimo programma televisivo trasmesso dalla NBC. Un concorrente ne affronta altri 100 attraverso diversi round. Il gioco prevedeva un host dal vivo ed è andato avanti per due stagioni prima che Microsoft confermasse che non sarebbe tornato nel luglio 2010. Con questo ultimo report, la società sembra aver cambiato idea.

Fonte: Gamepur.