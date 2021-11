Xbox Anniversary Celebration sarà imperdibile anche senza nuovi giochi, parola di Jez Corden

Il 15 novembre alle 19:00 ore italiane, Xbox Anniversary Celebration festeggerà i 20 anni di Xbox con un evento che a quanto pare potrebbe fare la gioia di molti giocatori.

Questo è quello che traspare dalle dichiarazioni del giornalista di Windows Central e da sempre insider molto vicino a Microsoft, Jez Corden. Corden per molti versi fa eco a quanto sottolineato da un altro insider e leaker, Klobrille: durante l'evento non verranno annunciati nuovi giochi ma l'appuntamento sarà comunque imperdibile. Cosa avranno in serbo per noi Phil Spencer e soci? Ovviamente sarà una festa ricca di occasioni per guardare al passato di Xbox ma la curiosità dell'industria e dei giocatori è puntata sul futuro.

Rimuovendo dall'equazione la variabile nuovi annunci, gli elementi che potrebbero rendere straordinario e imperdibile l'Xbox Anniversary Celebration sono essenzialmente due: l'annuncio di nuove acquisizioni e video gameplay/data di uscita di giochi già annunciati.

Lato acquisizioni sappiamo che Xbox si è particolarmente data da fare in questi anni con l'obiettivo di colmare il gap nella creazione di first-party di qualità rispetto a PlayStation e Nintendo e che Phil Spencer ha confermato che da questo punto di vista la compagnia ha tutt'altro che finito e che ci saranno altre acquisizioni. Mentre per quanto riguarda il video gameplay o le date di uscita di giochi già annunciati beh...c'è l'imbarazzo della scelta.

Basta dare un'occhiata ai titoli annunciati di cui si è visto ancora pochissimo per accendere l'entusiasmo: Redfall (Arkane Studios), Starfield (Bethesda), Senua's Saga: Hellblade II (Ninja Theory), Perfect Dark (The Initiative), Avowed (Obsidian), Fable (Playground Games) ed Everwild (Rare) solo per citarne alcuni.

Insomma, anche senza l'annuncio di nuovi giochi il potenziale per un evento imperdibile c'è. Incrociamo le dita.

Fonte: Jez Corden